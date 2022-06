China: desaparecimento de famoso influenciador Li Jiaqi preocupa fãs

Li Jiaqi está desaparecido há uma semana. O influenciador digital sumiu das telas dos smartphones de seus mais de 30 milhões de seguidores depois de tentar vender online um doce em forma de tanque. O episódio aconteceu em 3 de junho, véspera do 33° aniversário da repressão às manifestações populares na Praça da Paz Celestial, em Pequim. Desde então, seus fãs seguem preocupados.

Por Stéphane Lagarde e Louise May, correspondentes da RFI em Pequim

Li Jiaqi é um dos influenciadores mais célebres da China. Ele ficou conhecido por conseguir vender 15 mil batons em menos de cinco minutos. E foi em uma dessas vendas relâmpago, quando apresentava biscoitos americanos, por volta das 21h de 3 de junho, que um doce em forma de tanque de guerra apareceu na tela.

Um veículo bélico, mesmo de chocolate, exposto na véspera de 4 de junho, não passa despercebido pelos censores, que fazem de tudo para apagar da memória a repressão da Primavera de Pequim pelos tanques do exército popular há 33 anos na Praça Tiananmen, a Praça da Paz Celestial. Resultado: interrupção imediata da transmissão ao vivo e, às 21h26, o influenciador menciona um problema técnico e promete rever seus fãs no dia seguinte. Só que, desde então, nenhuma notícia.

Seus seguidores se sentiram abandonados. "Sem Li Jiaqi, fico tão confuso quando acesso [a plataforma de vendas] Tobao. Não sei mais o que comprar”, escreveu um internauta.

Muitos, no entanto, parecem ter demorado para entender do que se tratava, em um país onde a memória coletiva segue velada após três décadas de censura. Para uma professora universitária, fã das transmissões ao vivo de Li Jiaqi, só pode ter sido um acidente. Em sua opinião, seu ídolo não pode ter querido provocar propositalmente os censores diante de quase 100 milhões de pessoas registradas durante o pico de audiência naquela noite.

“Com tanta gente na frente da tela, ele nunca teria feito isso intencionalmente”, acredita a professora. “Quanto à equipe dele, são pessoas muito jovens, e ele não costuma lidar com esse tipo de coisa política. Mas, de qualquer maneira, esta história é contraproducente. Desde que Li Jiaqi não está mais online, as pessoas estão cada vez mais curiosas. Todo mundo se pergunta por que ele desapareceu por causa de um doce? O que há de errado com este doce? Eles queriam escondê-lo e, como resultado, todo mundo está falando sobre isso!”, ela acrescenta.

Incômodo como uma celebridade do cinema

“Demorei um pouco, mas finalmente entendi o que tinha acontecido !”, escreve um internauta sem ir mais longe para evitar a tesoura dos censores. “Se você não entender, pergunte aos seus pais ou avós”, aconselha outro. Uma semana após o incidente, a hashtag “Li Jiaqi parou de transmitir ao vivo” já havia registrado mais de 26 milhões de visualizações até esta sexta-feira (10).

É difícil justificar uma detenção por causa de um doce. Altamente expostos, os influenciadores agora são “apagados” da mesma forma que personalidades do cinema ou da música que “incomodam”. Como muitas vezes neste tipo de desaparecimento midiático, a pessoa em questão terá que se calar por um tempo e até mesmo fazer um tipo de autocrítica antes de tentar voltar à luz. “O fato de sua foto ainda estar exposta no site da Meione (empresa que administra sua carreira) é bastante positivo. Ele deve voltar em breve”, espera um seguidor.

“Sem ele o mundo da transmissão ao vivo será mais triste”, diz outra admiradora. “Ele sempre oferece coisas de qualidade por um bom preço. E assisti-lo ao vivo geralmente é divertido, como um programa de entretenimento”, ela completa. Mas muitos, nas esferas oficiais, obviamente não compartilham desse entusiasmo e poderiam, se necessário, trazer à tona “arquivos” que lhe dizem respeito. De acordo com a comissão de proteção ao consumidor da província de Zhejiang (leste), alguns produtos vendidos por Li Jiaqi apresentam problemas com rotulagem, referência e informações sobre seu conteúdo.

A empresa Meione.com respondeu imediatamente que retiraria da venda os produtos em questão. Acusações semelhantes já haviam surgido em 29 de dezembro, prova de que o influenciador já estava na mira dos órgãos reguladores.

