"Amizade indestrutível": Irã e Venezuela assinam acordo de cooperação de 20 anos

Irã e Venezuela assinaram neste sábado (11) um acordo de cooperação de 20 anos em diversas áreas. O compromisso, sobre o qual poucos detalhes foram revelados, foi firmado durante uma visita do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, a Teerã.

Publicidade Leia mais

A assinatura do pacto "mostra a determinação dos altos funcionários dos dois países para desenvolver as relações em diferentes campos", afirmou o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, ao lado do chefe de Estado venezuelano. As informações são da televisão estatal iraniana.

Já Maduro afirmou que os dois países compartilham uma "amizade indestrutível" e destacou que possuem "grandes frentes de cooperação" nas áreas de petróleo, gás e petroquímica, "a nível financeiro, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Irã-Venezuela" e também no setor de defesa.

O documento foi assinado pelos chefes da diplomacia dos dois países. A agência oficial iraniana IRNA destacou que os "ministros envolvidos dos países concluíram acordos de cooperação nos âmbitos político, econômico, turístico, petroleiro e petroquímico", durante a visita de Maduro a Teerã.

Aliados têm um ponto em comum: sanções dos EUA

Maduro mencionou "projetos conjuntos entre os dois países para produzir alimentos na Venezuela e exportar ao Irã" e para outros países da região. O presidente venezuelano citou o "milagre econômico na produção de alimentos" realizado pelo Irã, que pode inspirar seu país.

Além disso, o Maduro anunciou a retomada a partir de 18 de julho de um voo Caracas-Teerã. "A Venezuela está aberta a receber o turismo do Irã, para que venham desfrutar da beleza do Caribe, dos Andes, da Amazônia", disse.

Ao lado da Rússia, China, Cuba e Turquia, o Irã é um dos principais aliados da Venezuela. E, assim como o país sul-americano, enfrenta sanções dos Estados Unidos. Os dois países têm como ponto em comum o fato de serem alvos de sanções severas dos Estados Unidos.

Produtores de petróleo

As relações bilaterais entre os dois produtores de petróleo já eram estreitas durante a presidência do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez e foram reforçadas com Maduro. Em 2020, Teerã enviou navios carregados de gasolina e derivados para a Venezuela, país com as maiores reservas de petróleo bruto do mundo, após uma queda brutal na produção de petróleo. Em maio, o ministro do Petróleo do Irã, Javad Owji, visitou a Venezuela em busca de "rotas" para "superar" os efeitos das sanções dos Estados Unidos contra os dois países.

Maduro declarou em Teerã que "a Venezuela passou por anos difíceis e turbulentos, como resultado das agressões do imperialismo. Mas a Venezuela resistiu, conteve a agressão e entrou em uma etapa de recuperação real e verdadeira", disse o líder latino-americano.

Já Raisi elogiou a "determinação do povo, das autoridades e do presidente da Venezuela, que permitiram ao país resistir às sanções". Para o iraniano, "hoje, o país [Venezuela] deixa a hiperinflação para trás e inicia o crescimento econômico. É um bom sinal, que mostra que a resistência funciona e obrigará o inimigo a recuar", disse o líder iraniano.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro