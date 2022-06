Tropas russas destroem ponte em Severodonetsk; presidente ucraniano pede armas modernas a parceiros

Fumaça na cidade de Severodonetsk, na região do Donbass, em 13/06/22. © Aris Messinis / AFP

Texto por: RFI 2 min

As tropas russas destruíram nesta terça-feira (14) uma terceira ponte que liga Severodonetsk com a vizinha Lysychansk, no leste da Ucrânia, mas as autoridades locais garantem que a região "não está isolada" e as forças de Kiev não estão bloqueadas. O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky fez um novo apelo para que países ocidentais enviem armas modernas à Ucrânia.