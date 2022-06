"Tudo tem o mesmo sabor, não vamos sentir falta do Big Mac", dizem russos com nova rede de fast food

O que antes costumava ser a rede de restaurantes McDonald's na Rússia abriu suas portas em Moscou com proprietário russo e com o novo nome — Vkusno & Tochka —, que se traduz como "Saboroso & Ponto Final". Dois dias após a abertura, as filas e o clima festivo continuam, enquanto o país trava batalhas com a Ucrânia, o que aumenta cada vez mais seu isolamento em relação ao mundo.

O McDonald's fechou seus restaurantes na Rússia em 14 de março e disse em meados de maio que havia decidido deixar o mercado russo. Mas na Rua Tverskaya, no centro de Moscou, a vida continua e os hambúrgueres também.

Os arcos dourados desapareceram e os hambúrgueres são agora mais políticos do que nunca. O empreendimento da nova marca é visto como prova de que a Rússia pode se tornar mais auto-suficiente e resistir às sanções ocidentais. Oleg agarra seu lanche com um olhar sério no rosto e confirma: "Tudo tem o mesmo sabor, não vamos sentir falta do Big Mac", decreta o consumidor.

Dmitri também saboreia seu sanduíche. "É o mesmo, somente com produtos russos", constata. Ele esperou em uma fila significativamente menor do que as milhares de pessoas que lotaram a abertura original do McDonald's em 1990, durante a era soviética, exatamente no mesmo restaurante. E 32 anos mais tarde, a carne entre dois pães está novamente nos canais de notícias.

Dois trabalhadores do metrô, fãs da marca antiga, dão sua aprovação na mesa ao lado. A geopolítica abalou o país, mas os sabores permanecem.

Deu ruim com a Coca-Cola

"A Coca-Cola é diferente, mas realmente não há mudança no hambúrguer", diz Serguei, um adolescente que se vestiu especialmente para a ocasião. Trata-se de uma versão light da bebida, mas uma mudança nas proporções dos ingredientes parece ter alterado o sabor do famoso refrigerante.

As bebidas podem, de fato, ser um problema a curto prazo. A empresa está procurando novos fornecedores de refrigerantes como a Coca Cola, que disse que iria suspender seus negócios na Rússia.

Um total de 15 pontos de venda com o novo nome foram abertos na capital e ao redor de Moscou no domingo. Oleg Paroev, chefe executivo da Vkusno & Tochka, diz que a empresa planeja reabrir 200 restaurantes na Rússia até o final de junho, e 850 até o final do verão (no hemisfério norte).

Os funcionários chegaram a ficar três meses sem trabalhar. Alexander Govor, o novo proprietário da cadeia, diz que a corporação lhe pediu, antes de tudo, que mantivesse as pessoas empregadas. "É isso que vou fazer", acrescenta ele. "Nosso objetivo é que nossos clientes não percebam uma diferença na qualidade ou na atmosfera", disse Paroev em uma coletiva de imprensa lotada no restaurante no domingo passado.

A nova rede russa prometeu que os preços permaneceriam "acessíveis", mas não descarta pequenos aumentos a curto prazo.

"Devolva-nos o Big Mac"

A versão russa do fast food americano atrai o interesse da mídia em Moscou. © Xavier Colàs/RFI

Momentos após o término da coletiva de imprensa, um jovem irrompeu diante das câmeras com uma placa dizendo "Devolva-nos o Big Mac". Ele foi rapidamente escoltado pelo pessoal do restaurante enquanto gritava "É urgente!". Ou seja, em política, nem mesmo os hambúrgueres são incontestáveis.

Mas além desses pequenos incidentes, o ambiente parece festivo todos os dias. "É divertido estar de volta a um lugar renovado como o novo McDonald's, que na verdade ainda é o mesmo, só que sem a paleta de cores habitual. É divertido ver a reação das pessoas tirando fotos e vídeos, chamando amigos e contando o que vêem", diz Vika, que veio com sua filha de sete anos.

Ela acredita que "não há nenhuma melhoria no cardápio, pelo contrário, o leque de escolha é pequeno, embora o sabor não tenha mudado". Será que ela voltará à nova rede russa? "Claro! Isto é amor verdadeiro, prejudicial, mas saboroso", ela responde com ironia. Lá fora, as pessoas ainda estão na fila de espera.

