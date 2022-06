Como Moscou tenta dividir ucranianos distribuindo passaportes russos

Foram 23 ucranianos os primeiros a receberem passaportes russos em regiões ocupadas pelas forças armadas de Moscou. A política de entrega facilitada de documentos, aprovada por Vladimir Putin no final de maio, é mais uma estratégia russa para causar um cisma entre a população ucraniana e enfraquecer a resistência nesta guerra.

Os primeiros passaportes em terras ocupadas da Ucrânia foram entregues no dia 11 de junho em Kherson, uma grande cidade do sul do país administrada por autoridades pró-Rússia.

A data não foi escolhida por acaso, já que sábado era a véspera do dia da Rússia, que marca a declaração de soberania do país em relação à União Soviética em 1990. O objetivo de Moscou é dar mais um passo em sua estratégia simbólica de mostrar que aquela área é de domínio russo.

"Todos os habitantes de Kherson querem receber um passaporte e a cidadania (russa) o mais rápido possível", afirmou Vladimir Saldo, funcionário da administração local pró-Rússia da região durante a cerimônia de entrega, que foi divulgada ao mundo pela agência de notícias russa Tass.

A região que faz fronteira com a Crimeia foi a primeira a cair sob domínio russo, ainda em fevereiro. O rublo hoje é a moeda em uso nas ruas, ainda que a hryvnia ucraniana continue a ser aceita por enquanto.

O mesmo acontece em Donbass, na autoproclamada República Popular de Donetsk, onde os prédios públicos ostentam lado a lado a bandeira local e a bandeira russa.

Alguns moradores de áreas dominadas vão até a Rússia para tirar seus passaportes russos. “Temos de ter um documento como esse, é importante”, explica uma habitante ao jornalista da Franceinfo. Com o passaporte, os moradores dessas regiões podem ter acesso a benefícios sociais russos.

Aos poucos, Moscou tenta absorver essas áreas à administração russa, reduzir o sistema de governança e apagar a identidade ucraniana nessas regiões.

"Laboratório dos horrores do Kremlin"

O decreto assinado pelo presidente Vladimir Putin no fim de maio agiliza o processo de obtenção do passaporte. O anúncio da decisão foi recebido pela Ucrânia como mais uma prova do plano imperialista russo, com ocupação e integração dos territórios à esfera jurídica, política e econômica.

"A emissão forçada de passaportes para ucranianos é mais uma prova do objetivo criminoso da guerra da Rússia contra a Ucrânia", afirmou à época um comunicado do ministério ucraniano dos Negócios Estrangeiros.

O embaixador dos Estados Unidos na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), Michael Carpenter, chamou a região de Kherson de "laboratório dos horrores do Kremlin".

O norte-americano afirma que a população da região não é tão pró-Moscou como a Rússia tenta mostrar ao mundo. As autoridades ucranianas reivindicam ações diárias de resistência, com ataques a ônibus, assassinatos de soldados e distribuição de panfletos apelando à desobediência civil.

Nesta quarta-feira (15), o Exército ucraniano declarou ter lançado três bombardeios contra tropas russas, depósitos de combustível e equipamentos militares na região de Kherson. No entanto, essas informações são difíceis de serem verificadas.

(Com informações de Oriane Verdier, da RFI, e das agências internacionais)

