OMC aprova pacote de medidas e quebra de patentes temporária das vacinas anticovid

Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio na sede da OMC em Genebra, Suíça, em 17 de junho de 2022. REUTERS - POOL

Texto por: RFI 4 min

Após cinco dias de negociações em Genebra, os 164 países membros da OMC (Organização Mundial do Comércio) aprovaram nesta sexta-feira (17) um pacote inédito de medidas. Os textos incluem a extinção de subsídios à pesca, a quebra temporária das patentes das vacinas contra a Covid-19 e ações para lutar contra a insegurança alimentar no mundo, que cresceu com a guerra na Ucrânia.