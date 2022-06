Funeral de ativista ucraniano morto em combate reúne centenas de pessoas em Kiev

Mulher se ajoelha diante de caixão do ativista e soldado ucraniano Roman Ratouchny, em Kiev. (18/06/22°; AP - Natacha Pisarenko

Texto por: RFI 2 min

Centenas de pessoas se reuniram no Mosteiro de São Miguel das Cúpulas Douradas, no centro de Kiev, neste sábado (18), para assistir ao funeral de um ativista ucraniano morto em combate no leste do país. Roman Ratuchny foi um dos líderes do movimento pró-europeu na Praça Maidan, em 2013.