Dia Mundial do Refugiado: ONG Médicos Sem Fronteiras pede corredores humanitários na Líbia

Migrantes resgatados pela Guarda Nacional da Tunísia, no porto de el-Ketef, perto da fronteira com a Líbia (15/12/21). AFP - FATHI NASRI

Texto por: RFI 2 min

Cerca de 600.000 exilados, a maioria vindos da África subsaariana, estão atualmente na Líbia, submetidos à prisão e à escravidão, segundo estimativa de organizações internacionais. Neste Dia Mundial do Refugiado, a ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF), que atua no país, publica um relatório sobre a falta de proteção aos refugiados e a fragilidade dos mecanismos que permitem a saída do país.