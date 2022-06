“Nasci aqui e vou morrer aqui”: moradores do Donbass se recusam a deixar a região, apesar da guerra

Distribuição de comida em Kramatorsk, no leste da Ucrânia. © RFI/Clea Broadhurst

Texto por: RFI 3 min

A ofensiva russa é cada vez mais intensa no leste da Ucrânia. As autoridades de Kiev denunciaram nesta terça-feira (21) uma "destruição catastrófica" em Lysychansk, localidade vizinha de Severodonetsk, onde quase 570 pessoas estão refugiadas na fábrica de produtos químicos Azot. Mesmo assim, muitos moradores do Donbass resistem e, quando podem, se recusam a deixar essa região estratégica na ofensiva de Moscou.