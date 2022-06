Ataque com drones teria causado incêndio em refinaria, acusa Rússia

Dois drones vindos da Ucrânia podem ter sido a causa de um incêndio que afetou a refinaria de petróleo de Novoshakhtinsk, em Rostov, a cerca de dez quilômetros da região separatista de Lugansk, no leste da Ucrânia. A afirmação foi feita nesta quarta-feira (22) pelo governador da região, Vasily Golubev.

"O incêndio foi provocado por um ataque com drones contra as instalações técnicas da refinaria", afirmou o governador no Telegram. Segundo ele, que não especificou a procedência do aparelho, fragmentos de drones foram encontrados no local. O primeiro teria atingido a refinaria por volta das 5h40 GMT, e o segundo às 6h23.

Golubev afirmou que o incêndio foi controlado no final da manhã, não deixou vítimas, e os funcionários da refinaria foram retirados. Em um comunicado, o estabelecimento acusou as forças ucranianas e denunciou "atos terroristas vindos das fronteiras ocidentais", da região russa, situada a alguns quilômetros.

De acordo com Golubev, a refinaria continuará fechada até as conclusões de uma investigação para avaliar os estragos. Em seu site, a empresa se apresenta como "a maior fornecedora de produtos petrolíferos do sul da Rússia."

Um vídeo transmitido pelas redes sociais, que ainda não teve a autenticidade comprovada, mostra o drone sobrevoando uma área industrial, pouco antes de uma explosão.

A Rússia acusou a Ucrânia em várias ocasiões de executar ataques perto da fronteira desde a ofensiva lançada por Moscou no território ucraniano, em 24 de fevereiro.

No mês passado, o governador da região de Kursk, no sudoeste do país, afirmou que uma pessoa morreu nos ataques. No início de abril, o governador da região da fronteira de Belgorod acusou a Ucrânia de realizar um ataque com dois helicópteros contra um depósito de combustíveis.

Severodonetsk vive inferno

A Ucrânia afirmou nesta quarta-feira que a cidade de Severodonetsk , no leste do país, vive um "inferno" com o cerco das tropas russas que tentam controlar a área situada no Donbass.

"Durante quatro meses, todas as nossas posições estiveram sob fogo cruzado — e quero enfatizar isto — de todas as armas que o exército russo têm", afirmou Serguei Gaiday, governador da região de Lugansk, nas redes sociais.

Soldado ucraniano em Severodonetsk, na região de Lougansk, em 8 de junho AP - Oleksandr Ratushniak

"É o inferno", completou. O governador afirmou que o exército ucraniano mantém suas posições e vai "resistir pelo tempo que for necessário".

Nos últimos dias, as tropas russas avançaram pelo sul de Severodonetsk e se aproximaram da cidade de Lysychansk, que fica do outro lado do rio Donets.

Gaiday disse que as forças de Moscou tentam "cercar" Lysychansk, mas que a cidade ainda está sob controle de Kiev. "Lysychansk está sendo intensamente bombardeada com armas de grosso calibre", acrescentou, antes de insistir que a cidade sofreu uma "destruição colossal".

O governador afirmou que moradores ainda estão sendo retirados de Lysychansk, mas que em Severodonetsk as centenas de civis que buscaram refúgio na fábrica de produtos químicos de Azot não podem abandonar o local devido aos combates.

"Uma operação de retirada é possível em caso de um acordo de alto nível, se acontecer um cessar-fogo e tivermos uma rota claramente demarcada", disse Gaiday.

Civis evacuados acompanhados por membros da Cruz Vermelha caminham numa área controlada por forças separatistas apoiadas pela Rússia em Bezimenne, a cerca de 20 quilómetros (12 milhas) a leste de Mariupol, Ucrânia oriental, sábado, 30 de Abril de 2022. AP

Sofrimento de civis

A ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF) denunciou nesta quarta-feira o "nível chocante" do sofrimento que a violência da guerra na Ucrânia provoca nos civis, vítimas de "ataques indiscriminados constantes".

Entre 31 de março e 6 de junho, a ONG organizou a retirada, por trem, de 653 pacientes nas zonas afetadas pela guerra, para hospitais localizados em regiões mais seguras.

Os dados médicos e os depoimentos dos pacientes mostram que a guerra "não distingue nem protege os civis", ao mesmo tempo que revelam "ataques indiscriminados constantes contra os civis", afirma a MSF em um comunicado.

Mais de 40% dos feridos de guerra eram idosos ou crianças, tinham lesões provocadas por explosões, amputações traumáticas, estilhaços e ferimentos de bala. A falta de respeito pela proteção dos civis constitui, segundo a organização, "uma grave violação do direito humanitário internacional".

"Os ferimentos de nossos pacientes e as histórias que contam mostram, de maneira incontestável, o nível chocante de sofrimento que a violência cega desta guerra inflige aos civis", disse Christopher Stokes, coordenador de emergências da MSF.

(Com AFP)

