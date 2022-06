Afeganistão: após forte terremoto, desafio agora é ajudar feridos e desabrigados

Equipes de resgate lutam para encontrar sobreviventes de terremoto no Afeganistão. AP - Ebrahim Noroozi

Texto por: RFI 2 min

As equipes de resgate encerraram nesta sexta-feira (24) as buscas meio aos escombros deixados pelo terremoto que atingiu o sudeste do Afeganistão na última quarta-feira (22). O socorro para os sobreviventes chegava com dificuldade. O último balanço era de pelo menos mil mortos.