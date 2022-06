G7 acusa Rússia de agravar insegurança alimentar; Putin denuncia "cinismo" do ocidente

Mulheres carregam saco de cereais no norte do Quênia (foto ilustrativa). www.oxfam.org/I. Fuhrmann

RFI

Os ministros das Relações Exteriores do G7, em um comunicado conjunto divulgado nesta sexta-feira (24), acusaram a Rússia de exacerbar a insegurança alimentar global ao impor um bloqueio aos portos ucranianos e bombardear as infraestruturas do país. Os ministros pedem a Moscou que "pare com seus ataques e ações ameaçadoras e desbloqueie os portos ucranianos do Mar Negro para a exportação de alimentos".