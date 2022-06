Líderes do G7 se reúnem na Alemanha e buscam mostrar união contra Putin

G7: os líderes das sete nações mais ricas do mundo estão reunidos na Alemanha neste domingo para uma cúpula de três dias. © wikipedia

Texto por: RFI 3 min

Os chefes de Estado e de governo americano, alemão, britânico, canadense, francês, italiano e japonês encontram-se neste domingo (26), amanhã e terça-feira no castelo de Elmau, cerca de vinte quilômetros ao sul de Munique. A Alemanha é a responsável pela presidência rotativa do G7 deste ano. Na agenda desta cúpula: a guerra na Ucrânia, as tensões no mercado energético e a crise alimentar.