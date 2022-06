Ucrânia: Rússia bombardeia Kiev horas antes do início de encontro do G7 na Alemanha

Em Kiev, um foguete atingiu um prédio de nove andares, deixando vítimas. Em 26 de junho de 2022 em Kiev, Ucrânia AP - Nariman El-Mofty

Texto por: RFI 3 min

A Rússia bombardeou um bairro residencial em Kiev, capital da Ucrânia, neste domingo (26), horas antes do início da cúpula do G7 na Alemanha, quando estará em debate a devastadora ofensiva russa para tomar a região do Donbass, no leste da Ucrânia. A capital ucraniana não registrava ataques russos desde o início de junho, e os deste domingo ocorrem também apenas alguns dias antes do encontro da Otan, que acontecerá em Madri.