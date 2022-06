Países da UE aprovam plano climático com fundo social de proteção a famílias e pequenas empresas

Europa sai na frente da comunidade internacional na determinação das primeiras medidas concretas para alcançar a neutralidade climática (zero emissões) em 2050. © Fabrice Coffrini / AFP

Texto por: RFI 2 min

A imprensa francesa destaca nesta quarta-feira (29) os principais pontos do pacto verde europeu para o clima, aprovado nesta madrugada pelos ministros do Meio Ambiente dos 27 países da União Europeia. O pacote de medidas, que já tinha recebido o sinal verde do Parlamento do bloco no início de junho, incorporou alguns ajustes. "Foram 16 horas de negociações difíceis, porque as medidas são de alto risco político, econômico e social", avalia o jornal Le Monde.