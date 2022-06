Filho de ex-ditador, Ferdinand Marcos Jr. toma posse como presidente das Filipinas

O recém-eleito Presidente das Filipinas Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr., o filho e homônimo do falecido ditador Ferdinand Marcos, discursa durante a cerimônia de posse no Museu Nacional em Manila, Filipinas, em 30 de junho de 2022. REUTERS - ELOISA LOPEZ

Texto por: RFI 3 min

O filho do ex-ditador filipino Ferdinand Marcos foi empossado como presidente das Filipinas nesta quinta-feira (30), após décadas de esforços de sua família para se restabelecer no comando do país. Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr., de 64 anos, venceu a eleição no mês passado por uma vitória esmagadora e chega ao poder 36 anos após o seu pai ter sido deposto por uma revolta popular.