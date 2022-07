Declaração final da Conferência dos Oceanos pede mais ambição para preservar os mares

ONU pede mais ambição para preservar oceanos em declaração final na Conferência dos Oceanos, em Lisboa AP - Armando Franca

Texto por: RFI 3 min

A preservação dos oceanos exige "mais ambição" dos dirigentes do planeta, de acordo com as conclusões da Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, que aconteceu nesta semana em Lisboa, antes das últimas negociações previstas em agosto, sobre a governança em alto mar.