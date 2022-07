Tiroteio em shopping center de Copenhague deixa vários mortos, diz a polícia

Um dinamarquês de 22 anos foi detido em Copenhague, suspeito de disparar vários tiros no interior de um grande shopping center da capital da Dinamarca na tarde de domingo (3). Várias pessoas morreram e outras ficaram feridas, declarou o inspetor chefe da polícia, Soren Thomassen, em entrevista à imprensa.

A polícia dinamarquesa diz que não descarta a hipótese de um ataque terrorista. Entretanto, não há sinais da presença de outros atiradores no local, disse Thomassen.

"Ainda não sabemos o número exato de mortos ou feridos, mas é muito grave", havia escrito mais cedo a prefeita de Copenhague, Sophie Haestorp Andersen, nas redes sociais Twitter e Facebook.

O tiroteio acontece dois dias depois da largada da Volta Ciclística da França levar milhares de espectadores e ciclistas à capital dinamarquesa. O shopping Fields, localizado no bairro de Amager, fica entre o centro e o aeroporto da capital.

Logo depois de as autoridades receberem o alerta de clientes e lojistas sobre o tiroteio, as ruas próximas do shopping foram isoladas por policiais fortemente armados. Pouco tempo depois, a polícia informou a detenção de um suspeito. "Não podemos, no momento, fornecer mais informações sobre a identidade desta pessoa", disseram as autoridades. Moradores de ruas adjacentes foram impedidos de retornar para casa.

Centenas de pessoas correram para fora da galeria comercial ao ouvirem os primeiros disparos. Imagens do canal de TV DR mostravam mães consolando crianças nas calçadas e uma ambulância embarcando um ferido transportado por maca.

Hospital convoca reforços

Ao menos três pessoas foram hospitalizadas, segundo a TV pública dinamarquesa. Mas este balanço inicial não incluiu feridos que poderiam estar recebendo atendimento dentro do edifício comercial.

A administração do principal hospital de Copenhague, Rigshospitalet, confirmou que "um pequeno grupo de pacientes" havia chegado ao local para atendimento. Uma equipe de cirurgiões e enfermeiros foi chamada para ajudar.

O shopping Fields fica próximo da Royal Arena, uma grande sala de shows de Copenhague onde estava programada para a noite de domingo uma apresentação do cantor britânico Harry Styles, a partir de 20h no horário local, 15h em Brasília.

O último atentado terrorista ocorrido na Dinamarca aconteceu nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2015, quando extremistas islâmicos deixaram dois mortos e cinco feridos na cidade.

Com agências internacionais

Com informações da AFP

