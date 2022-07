Covid na China: 1,7 milhão de pessoas são reconfinadas no leste do país

A China reconfinou 1,7 milhão de pessoas na província de Anhui, no leste do país, onde cerca de 300 novos casos de Covid-19 foram relatados nesta segunda-feira (4) como parte de uma nova onda que atinge algumas regiões do gigante asiático.

O China vem adotando desde o início da pandemia uma abordagem dura em relação ao vírus, com grandes campanhas de triagem, quarentenas obrigatórias e restrições totais desde que alguns casos da epidemia aparecem.

A nova onda em Anhui acontece num momento em que a economia da China se recupera lentamente do fechamento de Xangai, cujas restrições anticovid foram finalizadas no início de julho, após vários meses de confinamento.

Dois municípios da província localizada no leste, Sixian e Lingbi, anunciaram lockdowns que afetam mais de 1,7 milhão de chineses, que agora só podem sair de suas casas para serem testados.

O TV estatal chinesa transmitiu imagens de ruas vazias em Sixian durante o fim de semana, com os residentes fazendo fila para seu sexto teste PCR em apenas poucos dias.

O ministério da Saúde da China relatou 287 novos casos positivos em Anhui nesta segunda-feira (4), elevando o total para mais de 1.000 na província nos últimos dias.

O governador, Wang Qingxian, exortou as autoridades a "implementarem uma rápida triagem" e quarentena e a comunicarem os casos o mais rapidamente possível.

Centros de quarentena

A província vizinha de Jiangsu também relatou 56 novas contaminações em quatro cidades na segunda-feira. Fotos publicadas em redes sociais e verificadas pela agência AFP mostram centenas de pessoas usando uniformes protetores de corpo inteiro, fazendo fila na cidade de Jiangsu, em Wuxi. Eles aparentemente estavam esperando para embarcar nos ônibus em direção aos centros de quarentena chineses.

Algumas fotos mostram bebês vestidos com roupas de proteção azuis, carregados nos ombros por pessoas arrastando malas e esperando do lado de fora de um hospital, sob um calor escaldante. As temperaturas em Wuxi atingiram 36°C nos últimos dias.

O número de casos permanece muito baixo na China em comparação com a grande maioria dos outros países. Mas as autoridades estão tentando limitar a circulação do vírus tanto quanto possível devido aos recursos médicos limitados em alguns lugares e à taxa de vacinação relativamente baixa entre os idosos no país.

No entanto, esta estratégia está causando um grande impacto na economia do gigante asiático. A única flexibilização das autoridades nas últimas semanas se deve à redução do período de quarentena na chegada à China para 10 dias, em comparação com o mínimo inicial de 21 dias.

