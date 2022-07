Condenada por difamação, jornalista filipina que levou o Nobel da Paz perde recurso

A jornalista filipina Maria Ressa, vencedora do Prêmio Nobel da Paz em 2021, perdeu seu recurso contra uma condenação por difamação online. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (8) pelo portal de notícias Rappler, fundado pela repórter.

A jornalista filipina é alvo de pelo menos sete processos judiciais, incluindo o de difamação online, pelo qual foi liberada após o pagamento de fiança. O caso pode resultar em uma pena de até seis anos de prisão.

Ressa é uma crítica veemente do ex-presidente filipino Rodrigo Duterte e da guerra mortal contra as drogas que o chefe de Estado iniciou em 2016, quando assumiu o poder. As denúncias renderam à jornalista e ao site Rappler uma longa lista de investigações e ataques.

O site de Ressa informou que a jornalista pretende "utilizar todas as vias de recursos legais disponíveis", e não descarta levar o caso à Suprema Corte. "O que está em jogo, no fim das contas, é nossa democracia, cuja força depende de meios de comunicação que não são ameaçados pelo Estado nem intimidados por forças que tentam silenciar vozes críticas", afirmou o Rappler.

Ameaça de fechamento do site Rappler

A decisão da justiça foi anunciada menos de duas semanas depois da ordem de fechamento do Rappler, determinada no último dia do mandato de Duterte. O ex-presidente chamava o Rappler de "site de notícias falsas", em particular depois de um artigo sobre um de seus colaboradores mais próximos.

Além das acusações de difamação, uma das alegações do governo é que o veículo teria violado uma cláusula constitucional que proíbe a participação estrangeira na mídia do país. Apesar da ordem de fechamento, o portal continuou funcionando.

Ressa, que também tem cidadania americana, recebeu em outubro passado, junto com o jornalista russo Dmitri Muratov, o Prêmio Nobel da Paz por seus esforços "para salvaguardar a liberdade de expressão".

(Com informações da AFP)

