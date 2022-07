Direita nacionalista vence eleições para Senado no Japão; país prepara enterro de ex-premiê assassinado

Funcionários abrem as urnas pra contabilizar votos após eleições no Japão para o Senado, em 10 de julho de 2022. REUTERS - ISSEI KATO

Texto por: RFI 3 min

O partido no poder no Japão e seus aliados obtiveram uma “super maioria” nas eleições para o Senado, realizadas no domingo (10), apenas dois dias após o assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, esteve no país nesta segunda-feira (11) para prestar condolências aos japoneses, que se preparam para o enterro do ex-premiê nesta terça-feira (12).