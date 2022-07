Sri Lanka: presidente é transferido a base aérea perto de aeroporto após escapar de manifestantes

Alguns dos milhares de manifestantes que invadiram o palácio presidencial no Sri Lanka. AP - Eranga Jayawardena

Texto por: RFI 3 min

O presidente do Sri Lanka foi transferido nesta segunda-feira (11) para uma base aérea próxima ao aeroporto internacional, disseram autoridades, alimentando a hipótese de uma fuga para o exterior. Tendo fugido do palácio presidencial cercado por manifestantes no sábado (9), Gotabaya Rajapaksa encontrou refúgio em instalações da Marinha antes de ser levado para a Base Aérea de Katunayake, que fica no mesmo perímetro do principal aeroporto do país, Bandaranaike.