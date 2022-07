Covid-19: quanto custa a estratégia de testes em massa da China?

Um centro de testes PCR em Pequim, na China. © RFI/Stéphane Lagarde

RFI

Gratuitas à população, as ferramentas da política "zero Covid" na China pesam no bolso do Estado, mas o governo não dá sinais de abrir mão desta estratégia. Enquanto uma campanha massiva de testes tem início nesta terça-feira (12) em Xangai, mais de 300 mil pessoas foram colocadas sob lockdown em Wugang, no sul, após a descoberta de apenas um caso de Covid-19.