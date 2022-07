Líder do Estado Islâmico na Síria é morto em ataque com drone

Um membro do groupe Estado Islâmico com uma bandeira da organização, perto da fronteira do Iraque e da Síria. Imagem ilustrativa.

O líder do Estado Islâmico na Síria, Maher al-Agal, um dos cinco principais nomes do grupo radical islâmico, foi morto em um ataque aéreo dos Estados Unidos, informaram militares do Pentágono, nesta terça-feira (12).

Publicidade Leia mais

Considerado como "um dos cinco grandes líderes" do EI no mundo, Maher al-Agal foi morto enquanto andava de moto perto da cidade de Jindires. Um de seus assessores ficou "gravemente ferido", informou o porta-voz do comando central do Pentágono, tenente-coronel Dave Eastburn. "Um planejamento extensivo foi feito para esta operação, a fim de garantir a sua execução de forma bem-sucedida. Uma apuração inicial indica que não houve vítimas civis", acrescentou o comunicado.

Maher al-Agal estava “encarregado do desenvolvimento de redes do Estado Islâmico fora do Iraque e da Síria”, e “a eliminação desses líders do EI interromperá a capacidade da organização terrorista de planejar e realizar ataques pelo mundo”, afirmou o porta-voz do Comando Central americano, Coronel Joe Buccino.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), uma ONG com extensa rede de fontes na Síria, confirmou a morte de Maher al-Agal em um ataque com drone.

As Forças Democráticas Sírias, uma aliança de combatentes curdos e árabes apoiados por Washington, por sua vez, indicaram que uma pessoa havia sido morta e outra ferida em um ataque aéreo contra uma motocicleta na região de Aleppo, sem identificar as vítimas.

Após uma ascensão meteórica, em 2014, no Iraque e na vizinha Síria e a conquista de vastos territórios, o Estado Islâmico acabou vendo o seu autoproclamado “califado” ser derrubado por seguidas ofensivas nesses dois países, em 2017 e 2019, respectivamente.

Em fevereiro, o presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou a morte do ex-líder do EI, Abu Ibrahim al-Hachimi al-Qurachi, que se explodiu durante uma operação das forças especiais dos EUA no noroeste da Síria, região sob controle de jihadistas.

(Com informações da AFP e Reuters)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro