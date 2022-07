Covid: aumento de casos de contaminação provoca lockdown de milhões de chineses

Uma pessoa faz teste PCR em Xangai, na China. © RFI/Stéphane Lagarde

Texto por: RFI 1 min

A China registrou no sábado (16) seu maior número de casos de coronavírus desde maio, com milhões de pessoas em lockdown neste fim de semana, enquanto as autoridades persistem com sua política de zero Covid.