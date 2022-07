Avião ucraniano levando armamento sérvio para Bangladesh cai no norte da Grécia

Chamas são vistas entre destroços do avião de carga ucraniano que caiu no norte da Grécia (17/07/22). AP - Giannis Papanikos

Texto por: RFI 2 min

Todos os oito tripulantes do avião de carga Antonov que caiu na noite de sábado perto da cidade de Paleochori Kavalas, no norte da Grécia, morreram no acidente, disse neste domingo (17) o ministro da Defesa da Sérvia, Nebojsa, Stefanovic. O Antonov 12, de propriedade da empresa ucraniana Meridian LTD, transportava cerca de 11 toneladas de armamentos, incluindo minas de morteiros iluminantes, com destino a Bangladesh, disse o ministro.