Putin e Erdogan se encontram no Irã para discutir guerras na Síria e na Ucrânia

Fotomontagem com imagens de arquivo dos presidentes turco Recep Erdogan, iraniano Ebrahim Raisi e russo Vladimir Putin. AFP - GABRIEL BOUYS,-,MIKHAIL METZEL

Texto por: RFI 3 min

Vladimir Putin está em Teerã, no Irã, nesta terça-feira (19) para participar de uma cúpula sobre a Síria. Na reunião tripartite, a primeira liderada pelo presidente iraniano Ebrahim Raisi desde que chegou ao poder, há um ano, o presidente russo se encontra com o ayatollah Ali Khamenei e com o presidente turco Recep Tayip Erdogan. Esta é a segunda vez que Putin deixa a Rússia desde o início da guerra com a Ucrânia.