Família Bin Laden doou mais de R$ 6 bilhões à Fundação Príncipe Charles

O príncipe Charles durante o discurso do trono, em 10 de maio de 2022, em Londres. © AP/Alastair Grant

Texto por: RFI 2 min

O príncipe Charles, herdeiro da coroa britânica, aceitou uma doação para sua fundação de £ 1 milhão (cerca de R$ 6,3 bilhões) da família Bin Laden, informa o Sunday Times. Muitos de seus assessores teriam insistido para que a fundação não aceitasse esse pagamento da abastada família do mandante dos atentados de 11 de setembro de 2001, Osama bin Laden, de acordo com as fontes citadas no artigo do jornal britânico.