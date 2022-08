Nancy Pelosi desafia Pequim e desembarca em Taiwan

Acabou o suspense. Depois de manter por muito tempo a imprecisão sobre sua visita a Taiwan, a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, chegou a Taiwan, nesta terça-feira (2) à noite. A visita pode inflamar as já tensas relações entre Washington e Pequim.

Publicidade Leia mais

Nancy Pelosi, de 82 anos, é a mais alta autoridade eleita dos EUA a visitar a ilha em 25 anos. A chegada dela em um avião militar americano foi transmitida ao vivo no canal YouTube do ministério das Relações Exteriores de Taiwan. A deputada democrata desembarcou no aeroporto de Songshan, onde foi recebida por Joseph Wu, ministro das Relações Estrangeiras de Taiwan.

“A visita de nossa delegação a Taiwan honra o compromisso inabalável dos Estados Unidos em apoiar a vibrante democracia de Taiwan”, afirmou Nancy Pelosi ao desembarcar no território autônomo. "Nossas discussões com a liderança de Taiwan reafirmam o apoio ao nosso parceiro e promovem nossos interesses compartilhados, incluindo o avanço de uma região do Indo-Pacífico livre e aberta". A deputada democrata ainda afirmou: “Nossa visita é uma das muitas delegações do Congresso a Taiwan e de forma alguma contradiz a política de longa data dos EUA”.

O último presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos a visitar Taiwan foi Newt Gingrich em 1997.

Our delegation’s visit to Taiwan honors America’s unwavering commitment to supporting Taiwan’s vibrant Democracy.



Our discussions with Taiwan leadership reaffirm our support for our partner & promote our shared interests, including advancing a free & open Indo-Pacific region. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022

Uma atitude “extremamente perigosa”

Pequim reagiu imediatamente, denunciando a atitude “extremamente perigosa” dos Estados Unidos. "Os Estados Unidos estão tentando usar Taiwan para conter a China", afirmou o ministério das Relações Exteriores chinês em um comunicado, acrescentando que Washington "continua a distorcer, obscurecer e esvaziar o sentido do princípio de uma só China, intensificar os intercâmbios oficiais com Taiwan, e encorajar as atividades separatistas de ‘independência’ de Taiwan”.

O exército chinês prometeu, nesta terça-feira, lançar "ações militares direcionadas", em resposta à visita de Nancy Pelosi a Taiwan, desafiando os abertamente os alertas feitos pela China. "O Exército de Libertação Popular está em alerta máximo e lançará uma série de ações militares direcionadas para defender a soberania nacional e a integridade territorial e impedir a interferência externa e as tentativas separatistas de 'independência de Taiwan'", afirmou o porta-voz do ministério da Defesa, Wu Qian, em um comunicado.

Mais de 20 aviões militares chineses entraram no espaço aéreo de Taiwan, nesta terça-feira.

Traição

As autoridades chinesas já haviam alertado Washington contra uma possível visita, alertando que os Estados Unidos "pagariam o preço por seu ataque à soberania e segurança da China".

"O lado americano traiu sua palavra na questão de Taiwan", reagiu o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, em um comunicado, referindo-se ao compromisso dos Estados Unidos, desde 1979, de não ter relações oficiais com Taiwan.

Moscou julga a visita da presidente da Câmara dos Representantes dos EUA a Taiwan como "pura provocação". O Kremlin reitera a “solidariedade absoluta" da Rússia à aliada China.

Pequim considera Taiwan, território com uma população de cerca de 23 milhões de pessoas, como uma das suas províncias, mas que ainda não conseguiu reunificar com o resto de seu território desde o fim da Guerra Civil Chinesa (1949). Contra qualquer iniciativa que dê legitimidade internacional às autoridades taiwanesas, Pequim se opõe aos contatos oficiais entre Taiwan e outros países.

Nancy Pelosi chegou a Taiwan depois de passar pela Malásia, a segunda etapa de sua turnê asiática, e Singapura. De acordo com o jornal taiwanês Liberty Times, que cita fontes anônimas, a líder americana deve se reunir na quarta-feira (3) com a presidente taiwanesa Tsai Ing-wen, um desafeto de Pequim porque ela vem de um partido independentista.

(Com informações da RFI e AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro