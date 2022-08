Hacker francês procurado pelo FBI e preso no Marrocos pode pegar 116 anos de prisão

Sébastien Raoult, um estudante francês de 21 anos, está preso há dois meses no Marrocos a pedido das autoridades americanas por suspeita de ser membro de um grupo de cibercriminosos que tem como alvo empresas americanas.

Sébastien Raoult, um estudante francês de 21 anos, está preso há dois meses no Marrocos a pedido das autoridades americanas por suspeita de ser membro de um grupo de cibercriminosos que tem como alvo empresas americanas.

As autoridades marroquinas confirmaram no último fim de semana que detiveram o francês procurado pelo FBI por suposto envolvimento em crimes cibernéticos.

De acordo com a polícia marroquina, Sébastien Raoult – também conhecido como Sezyo – foi levado para interrogatório em 31 de maio no aeroporto de Rabat-Sale em função de um aviso vermelho da Interpol sobre um caso de pirataria cibernética. Os avisos vermelhos da Interpol pedem aos países membros que detenham provisoriamente as pessoas que aguardam ou uma possível extradição ou outra ação legal.

A detenção de Raoult foi supostamente o resultado de uma "cooperação" entre o serviço de segurança DGSN do reino e o FBI.

O pai do acusado, Paul Raoult, e seu advogado, Philippe Ohayon, estão solicitando que Sébastien seja extraditado para a França e não para os Estados Unidos, pois ele "só esteve na França e no Marrocos". Eles argumentam que Sébastien Raoult foi vítima de roubo de identidade e pediram à primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, para intervir no caso.

“Se ele for para a América, ele não tem nenhuma chance de se defender. As provas estão na França, a metade dos protagonistas estão na França e não poderão ir à América. Agora, se ele retorna para a França, as autoridades americanas vão fazer de tudo para valer seu direito na França. Um processo lá não será justo”, insiste seu pai, em depoimento à Simon Magny, da RFI.

Le père de Sébastien Raoult affirme que son fils est victime d'une usurpation d'identité pic.twitter.com/1LXfJux4j1 — BFMTV (@BFMTV) August 2, 2022

O advogado denuncia a inação da Justiça francesa, que, por enquanto, aguarda a desenvolvimento do caso. A França não localiza o delito em seu território. “Esse é um mandado de prisão americano, que foi difundido no mundo inteiro, mas visa o endereço de Sébastien em Epinal. Ou o Ministério Público de Epinal não está nos dizendo tudo, ou as autoridades não disseram tudo ao Ministério Público de Epinal”, declara Philippe Ohayon em entrevista à RFI.

O pai diz que irá fazer uma queixa contra o Estado.

“Se há diversos países que são implicados, é o bom senso que tem que arbitrar, e, para mim, o bom senso é a aplicação do princípio geral do direito. É a regra. O direito da vida privada e familiar de ser preso próximo à sua família. Isto não está sendo respeitado. Eu tenho a impressão de que o caso de Sebastian é um pouco experimental e ele está sendo uma cobaia”, acrescenta o advogado.

ShinyHunters

Raoult, um estudante de ciência da computação da Alsácia, está detido perto de Rabat desde o início de junho, de acordo com a mídia marroquina e francesa. A revista francesa L'Obs informou que o FBI suspeita que Raoult pertença ao grupo de hackers ShinyHunters, que supostamente tem como alvo empresas americanas, incluindo a Microsoft.

A reportagem acrescenta que as autoridades americanas também estão pedindo a extradição de Raoult por fraude eletrônica e alegações de roubo de identidade. Raoult pode pegar mais de 116 anos de prisão nos Estados Unidos se for considerado culpado das acusações.

