Apesar do perigo, vulcão em erupção atrai curiosos na Islândia

A erupção de um vulcão nos arredores de Reykjavik, capital da Islândia, tem atraído centenas de curiosos. As autoridades alertam para os riscos desse tipo de “passeio” em razão das emanações de gases provocadas pelo fenômeno.

Publicidade Leia mais

A Islândia possui atualmente 32 sistemas vulcânicos considerados ativos, o maior número da Europa. Talvez por essa razão a população do país nórdico parece não temer os vulcões.

Desde que o Instituto Meteorológico islandês anunciou, na quarta-feira (3), o início de uma erupção perto do monte Fagradalsfjall, a cerca de 40 quilômetros de Reykjavik, o número de curiosos que tentam ver o fenômeno de perto não para de crescer. Em apenas 24 horas, mais de 1800 pessoas já foram visitar os arredores da fenda.

As autoridades pedem que as pessoas não se aproximem da área. Mesmo se os visitantes mantêm uma distância de segurança da lava em razão das altas temperaturas, os especialistas lembram que os gases que emanam das erupções vulcânicas, como dióxido de enxofre, podem ser perigosos ou até mortais.

O monte Fagradalsfjall fica sobre o chamado sistema vulcânico Krysuvik, na península de Reykjanes, no sudoeste do país, em uma área de difícil acesso, que exige uma caminhada de 90 minutos.

Segunda erupção em um ano

O Instituto Meteorológico islandês estimou nesta quinta-feira o comprimento da rachadura em 360 metros, com jatos de lava atingindo entre 10 e 15 metros. O fluxo da lava nas primeiras horas da erupção foi calculado em 32 metro cúbicos por segundo.

"A erupção atual é muito mais poderosa", observou o instituto no Facebook, comparando com o fenômeno similar registrado no ano passado também nos arredores do monte Fagradalsfjall, e que durou cerca de seis meses. A lava desta nova erupção cobre uma área de mais de 70 mil metros quadrados.

As atividades vulcânicas podem afetar o trafego aéreo em razão da nuvem de partículas emanadas pelo fenômeno. No entanto, nenhum voo foi anulado até o momento. Mas todos têm em mente a erupção do vulcão Eyjafjöll em 2010, quando milhares de aviões não puderam decolar, provocando um verdadeiro caos no espaço aéreo mundial.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro