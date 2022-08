No Japão, 200 mil pessoas estão desabrigadas pelas chuvas

Pontes desabaram e rios transbordaram na quinta-feira após fortes chuvas no norte do Japão, onde 200.000 moradores foram instruídos a deixar as áreas afetadas. AFP - HANDOUT

Texto por: RFI 1 min

Pontes desabaram e rios transbordaram nesta quinta-feira (4), após fortes chuvas no norte do Japão, onde 200.000 moradores foram instruídos a deixar as áreas afetadas. Duas pessoas estavam desaparecidas, disse o porta-voz do governo, Hirokazu Matsuno, a repórteres, enquanto as autoridades alertavam para um risco crescente de deslizamentos de terra e inundações.