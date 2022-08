Coreia do Norte diz ter “curado” todos os seus pacientes de Covid-19

O líder norte-coreano Kim Jong-un durante uma visita à província de Hanyong South, em 14 de outubro de 2020. KCNA VIA KNS / AFP

Texto por: RFI 2 min

Um país que se orgulhava de não ter pacientes de Covid-19. Este foi, por muito tempo, o discurso da Coreia do Norte, que, de acordo com sua agência de notícias KCNA, conseguiu evitar a princípio a epidemia de coronavírus em seu território. Depois do que foi anunciado como um primeiro registro, no último 12 de maio, os casos logo se multiplicaram. Mas as autoridades agora afirmam que nenhum novo "paciente febril" foi relatado por uma semana e que todos que foram infectados já estão curados.