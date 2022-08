Justiça marroquina é favorável à extradição de hacker francês aos EUA, onde pode pegar 116 anos de prisão

O francês Sébastien Raoult, de 21 anos, preso no Marrocos, é procurado pelos Estados Unidos por supostos crimes cibernéticos. Se for considerado culpado, ele pode pegar até 116 anos de prisão.

O Tribunal de Cassação do Marrocos emitiu um "parecer favorável" à extradição para os Estados Unidos do francês Sébastien Raoult, suspeito de um caso de cibercrime, segundo um documento oficial consultado nesta segunda-feira (8) pela AFP. Sébastien Raoult, de 21 anos, está encarcerado desde 2 de junho na prisão de Tiflet 2, perto de Rabat. Ele é passível de uma sentença de 116 anos de prisão nos Estados Unidos se for condenado.

Em decisão proferida em 20 de julho, o mais alto tribunal do país "não ordenou" a extradição do francês de 21 anos, preso há dois meses no Marrocos, mas disse que era "favorável", explicou à AFP uma fonte marroquina próxima ao processo.

A própria extradição só pode ser decidida "pelo primeiro-ministro sob proposta de uma comissão que reúna também os ministros das Relações Exteriores e da Justiça", acrescentou a mesma fonte.

Para justificara sua decisão, a Corte de Cassação indica que o pedido de extradição foi apresentado pelos Estados Unidos "no prazo previsto em lei", acompanhado de todos os documentos necessários (mandado de prisão, resumo dos fatos e informações sobre a identidade do suspeito).

Além disso, ela especifica que os "crimes" pelos quais Raoult é reivindicado pelos americanos "têm seus equivalentes no código penal marroquino" e acrescenta que "o pedido de extradição reúne todas as condições exigidas por lei".

O advogado francês de Sébastien Raoult, Philippe Ohayon, reagiu à AFP reiterando seu pedido de abertura de uma investigação judicial na França, acompanhada de um mandado de prisão francês para obter a extradição de seu cliente. Esta decisão "fortalece nossa determinação de obter a extradição para França de Sébastien Raoult", disse.

"Acreditamos que Sébastien Raoult não foi simplesmente abandonado pela França, mas que foi sacrificado, tendo em vista a operação policial franco-americana de 31 de maio com a prisão na França de outras cinco pessoas neste caso", ou seja, no mesmo dia em que o prisão do seu cliente no Marrocos.

Pai do acusado pede ajuda a Macron

O caso desperta muita emoção na França, onde o pai de Sébastien Raoult recentemente apelou ao presidente Emmanuel Macron para ajudá-lo.

Paul Raoult, o pai do acusado, e seu advogado, Philippe Ohayon, estão solicitando que Sébastien seja extraditado para a França e não para os Estados Unidos, pois ele "só esteve na França e no Marrocos". Eles argumentam que Sébastien Raoult foi vítima de roubo de identidade e pediram à primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, para intervir no caso.

“Se ele for para os Estados Unidos, ele não tem nenhuma chance de se defender. As provas estão na França, a metade dos protagonistas está na França e não poderá ir para os Estados Unidos. Um processo lá não será justo”, insistiu seu pai, em depoimento à RFI na semana passada.

As autoridades americanas pedem a extradição do estudante de 21 anos por seu suposto envolvimento em um caso de cibercrime contra empresas, em particular norte-americanas. Segundo a revista francesa L'Obs, a gigante Microsoft é uma delas.

(Com informações da AFP )

