Ucrânia: Anistia Internacional lamenta indignação causada por relatório, mas mantém suas conclusões

A secretária-geral da Anistia Internacional, Agnes Callamard, em março de 2022. AP - Denis Farrell

Texto por: RFI 3 min

Neste domingo (7), a Anistia Internacional disse lamentar profundamente a indignação com seu relatório sobre a Ucrânia, mas manteve suas alegações com base em quatro meses de investigações que acusam as forças armadas ucranianas de colocar civis em perigo. O presidente Volodymyr Zelensky, por sua vez, acusa a ONG de buscar "anistia para o Estado terrorista russo". A RFI ouviu a porta-voz da ONG sobre o polêmico documento.