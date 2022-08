Abertura da Copa do Mundo do Catar é antecipada em um dia

Modelo em miniatura do Estádio Lusail para a próxima Copa do Mundo de futebol da FIFA 2022 no final deste ano.

A partida oficial de abertura da Copa do Mundo de 2022 entre o Catar, que sedia o evento, e Equador foi antecipada em um dia e acontecerá em 20 de novembro, disseram fontes próximas à organização do torneio, nesta quarta-feira (10). Contatados pela AFP, a Fifa e o comitê organizador catari se recusaram a comentar a notícia.

Publicidade Leia mais

A Fifa e os organizadores do evento no Catar aceitaram a mudança, disseram as mesmas fontes. Eles explicaram que o jogo de abertura estava inicialmente marcado para a noite de 21 de novembro e, portanto, ocorreria após a primeira partida prevista para o mesmo dia, entre o Senegal e a Holanda.

A decisão ainda precisa ser endossada pelo comitê do Conselho da Fifa antes da contagem regressiva de 100 dias para o início da Copa do Mundo. Se avalizada, permitirá que a primeira partida do Mundial continue sendo disputada pelo país anfitrião.

"Houve discussões e um acordo entre as equipes dos dois países e houve um pedido da Conmebol", a confederação sul-americana de futebol, disse uma das fontes à AFP, sob anonimato."Queríamos seguir a tradição do atual campeão ou do país anfitrião estar envolvido no jogo de abertura", acrescentou.

Torcedores com ingressos

Para os torcedores que possuem ingressos para a partida de 21 de novembro, "qualquer problema será solucionado de forma que o impacto seja mínimo", disse à AFP outra fonte próxima ao torneio.

Como parte dessa mudança, a partida Holanda-Senegal seria transferida das 13h00 (pelo horário local, 7h00 em Brasília) para às 19h00 de domingo. "É um horário melhor para as duas equipes em termos de transmissão de TV e outras mídias", explicou a fonte.

O Catar é o primeiro país do Oriente Médio a sediar um dos maiores eventos esportivos do mundo. A competição foi transferida do verão para o final do outono de 2022 devido às temperaturas extremas no emirado do Golfo.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro