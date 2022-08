Fala de Guedes sobre 'irrelevância da França' exibe 'grosseria' e despreparo do governo brasileiro, diz mídia francesa

A suposta “irrelevância” da França para o governo brasileiro, na opinião do ministro da Economia, Paulo Guedes, não passou nem um pouco despercebida pela mídia francesa nesta quinta-feira (11). Dos grandes jornais, como o Le Figaro, aos mais regionais, como o Sud Ouest, passando por veículos como o canal de TV BMF e a rádio RTL, todos sublinharam o misto de desinformação e grosseria nos comentários deste membro do governo Bolsonaro.

Para Guedes, a França – “apenas” o maior empregador estrangeiro do Brasil e terceiro grande investidor no país –, está se tornando irrelevante para a economia brasileira, e se Paris não tratar Brasília bem, ele pretende “ligar o foda-se” – um comentário vulgar repetidamente sublinhado pela mídia francesa, que já destacou outras faltas de “diplomacia” do ministro brasileiro, para não dizer apenas falta de educação.

Os comentários do ministro de Jair Bolsonaro aconteceram durante uma reunião ocorrida na OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), grupo em que o governo brasileiro gostaria de ingressar. Guedes fez referência a esse episódio durante o discurso de abertura do Congresso Nacional da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes na terça-feira (9). Em sua fala, ele recordou e rebateu as críticas que ouviu sobre as políticas ambientais do Brasil.

A matéria do Le Figaro é acompanhada de um vídeo, traduzindo cada palavra do ministro brasileiro durante seu discurso, quando este compara as cifras negociadas anualmente pelo Brasil com a França e com a China, em que o gigante asiático exibe um montante de US$ 120 bilhões contra US$ 7 bilhões franceses.

No discurso, Paulo Guedes estaria reproduzindo uma discussão anterior com “um ministro francês”, sem identificá-lo. O diário cita ainda a crítica do ministro de Bolsonaro ao presidente francês, Emmanuel Macron, por este ter se oposto ao acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul.

Amazônia x Notre-Dame

Já o jornal Sud Ouest, que soma mais de 1 milhão de leitores, enfatiza a comparação de Guedes entre os incêndios na Amazônia e da Catedral de Notre-Dame de Paris, em 2019, quando o ministro acusa a França de não ter conseguido controlar as chamas que ameaçavam “um quarteirão”, enquanto a Amazônia, cuja superfície supera a área de alguns territórios europeus, seria muito mais difícil de ser monitorada.

O site da Rádio RTL começa seu artigo classificando de “afronta” as palavras do economista brasileiro.

A expressão vulgar de Guedes – "ligar o foda-se" – dá título ao texto da BFMTV, que, além de citar as muitas farpas já trocadas pelos governos brasileiro e francês desde a chegada de Jair Bolsonaro ao poder, mostra que grosseria parece ser uma especialidade do ministro da Economia brasileiro, ao relembrar que, em outra ocasião, Guedes se referiu à primeira-dama da França, Brigitte Macron, como “realmente feia”.

Internautas franceses reagem

Os internautas franceses também não deixaram passar mais esta demonstração de falta de educação do governo Bolsonaro, fazendo ligações diretas entre o ministro da Economia e seu chefe de Estado: "Ele é tão diplomático como seu presidente", diz um internauta.

"Ele precisa rever seus cursos de Economia", ironiza outro. "Que cultura geopolítica!", critica um leitor. "Nós somos apenas a quinta economia do mundo. Ele é louco esse cara", acrescenta outro francês.