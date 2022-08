Dia Internacional da Juventude: é hora de acabar com os clichês sobre as novas gerações

Manifestantes participam de protesto como parte do Dia Internacional da Ação Climática da Juventude em Nantes, no oeste da França, em 25 de março de 2022.

Os jovens são todos iguais: preguiçosos, entediados com seus smartphones, isolados, insatisfeitos, incultos, odeiam política... Por ocasião do Dia Internacional da Juventude, a RFI investigou os clichês em torno desta categoria que é tão vaga quanto vasta: e muitas vezes criticada, mas raramente pelas razões certas.

Por Léopold Picot

O dia 12 de agosto foi definido pela ONU como Dia Internacional da Juventude, uma forma de celebrar as novas gerações, que geralmente carregam todas as esperanças das gerações mais velhas, especialmente quando se trata de crises ecológicas.

Paradoxalmente, isto não impede que os mais velhos abriguem muitos preconceitos em relação aos mais jovens, como os cinco exemplos a seguir.

"Juventude"

Este é o primeiro clichê. Em 2022, os jovens incluem todos os indivíduos entre 15 e 24 anos, ou seja, nascidos entre 1998 e 2007... ou aqueles entre 12 e 26 anos... ou todos aqueles com menos de 30 anos de idade.

A "juventude" não tem sentido. O dicionário que é referência para os franceses, o Le Robert, tenta defini-la como "o tempo da vida entre a infância e a maturidade". Se a ONU propõe estudos definindo "juventude" como aqueles nascidos entre 12 (ou mesmo 15) e 24 (ou mesmo 30) anos, fica claro que definir juventude por idade já é uma questão complexa. A infância nem sempre termina aos 15 anos, a maturidade nem sempre espera até os 24 anos para chegar.

A definição de "juventude" também é uma aberração para os sociólogos. Ao padronizar uma parte inteira da população com base na idade arbitrária, ela oblitera as diferenças sociológicas e econômicas entre grupos sociais ou indivíduos.

Desigualdade de acesso ao emprego, cultura, bens de consumo, as diferenças entre "jovens" são múltiplas dentro de um mesmo território. Portanto, é melhor especificar "os jovens" ou a que tipo de "jovens" estamos nos referindo, porque definitivamente não se trata de uma população homogênea.

Quem fala em "jovens" muitas vezes fala mais de uma fantasia, com base em seus próprios sentimentos e background, do que especificamente de uma realidade sociológica.

"Os jovens só pensam em si mesmos"

Diz-se que os jovens são mais individualistas, menos comprometidos com os outros, com a política, com as associações. Este não é o caso: trata-se apenas do fato de que o engajamento urbano simplesmente não é o mesmo que era há 30 anos.

Ao invés do clássico compromisso político em um sindicato ou partido, os jovens favorecem o envolvimento em associações caritativas ou esportivas e em eventos pontuais, para demonstrações ou em redes sociais. Sarah Pickard, pesquisadora da Universidade Sorbonne Nouvelle - Paris III, fala sobre a "política do faça você mesmo", ou da "política feita sob medida", como um fenômeno dessa "juventude".

Especialmente porque nem sempre é fácil se envolver quando se é jovem. Um estudo realizado em 2012, no Canadá, mostra que uma grande proporção de jovens "tem potencial para engajamento futuro e que são principalmente algumas 'barreiras temporárias' que reduzem o seu nível de engajamento".

Essas barreiras temporárias são a falta de tempo e de oportunidades. As barreiras que podem impedir o engajamento dos jovens a longo prazo são a rejeição do sistema político e a falta de recursos políticos, tais como uma rede de amigos ou apoio de coletivos, ou a falta de interesse pelas notícias do país.

Jovens franceses mobilizados para o clima em frente ao Ministério de Transição Econômica e Solidária em Paris, 15 de fevereiro de 2019. JACQUES DEMARTHON / AFP

No que diz respeito à política pura, é verdade que a abstenção é muito alta entre os jovens franceses, por exemplo. Mas esta deserção pode ser explicada pela idade dos candidatos, com uma média de 49 anos de idade nas últimas eleições legislativas, assim como pela comunicação ainda envelhecida dos políticos, embora alguns estejam começando a tomar consciência disso; ou ainda pelos debates majoritários que interessam menos aos jovens: pensões e aposentadorias e poder aquisitivo, assuntos dos quais eles, às vezes, são excluídos.

A dificuldade de obter acesso ao envolvimento político também pode ser a causa desta falta de interesse. Na França, havia quase 10 milhões de jovens entre 18 e 30 anos em 2020, de um total de 67 milhões de franceses. Eles representam, portanto, quase 20% da população em idade de votar, mas são representados por apenas 4% na nova Assembléia Nacional: 25 deputados têm menos de 30 anos de idade para um total de 577 deputados.

E isto não está limitado à França. "Em nível global, apenas 2,6% dos parlamentares têm menos de 30 anos e menos de 1% desses jovens parlamentares são mulheres", afirma a Organização das Nações Unidas em seu site.

"Os jovens não querem trabalhar"

Os empregadores franceses são particularmente afetados pelos clichês compilados na Gaston Lagaffe, uma referência das histórias em quadrinhos francesas, criada em 1957. Nesta tira cômica, Gaston é um jovem funcionário tecnófilo que se interessará por coisas novas e inovadoras. Ele tem um interesse ou motivação seletiva: coisas novas o interessam, mas quando são menos originais, ou mais laboriosas, ele se desliga. Ele é ativista da ecologia, talvez mesmo demais, aos olhos de seus pares mais velhos, e é muito resistente à organização de uma empresa tradicional. Ele tem um manager, mas não respeita suas diretrizes.

Jean Pralong, professor de gestão de recursos humanos da EM Normandie, estudou durante muito tempo os clichês sobre jovens e emprego e, para ele, Gaston Lagaffe resume a percepção dos empregadores: "[o jovem seria] difícil de administrar, criativo mas preguiçoso, com um interesse variável pelas coisas e, acima de tudo, que se interessará pela ecologia em particular, mesmo de forma irracional". Esta é claramente uma especificidade muito francesa: em outros países, as pesquisas nas quais Jean Pralong participou mostram que os empregadores são menos influenciados pela idade do candidato.

Entretanto, uma pesquisa do Instituto Nacional para a Juventude e Educação Popular (Injep) sobre 23.000 jovens franceses mostra que, três anos após a saída da escola, 85% colocam sua vida profissional à frente de sua vida fora do trabalho.

Há também a questão dos diferentes jovens: na França, como em muitos países, nem todos partem com os mesmos recursos. Será muito mais fácil encontrar um contrato permanente para o filho de um executivo do que para o filho de um trabalhador.

"Na busca de emprego, a origem social ainda funciona de uma forma ao mesmo tempo poderosa e fragmentada. Poderoso, porque explica o tempo que o jovem vai gastar para ter acesso a um emprego estável. Fragmentada, porque leva a variações em diferentes níveis: nível de estudo, qualidade do estágio, qualidade da rede", explica o professor Pralong.

Desigualdades também fazem parte da visão do trabalho. Segundo o estudo da Injep, os jovens com posições profissionais mais favoráveis enfatizam a importância do equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Aqueles com uma situação menos favorável enfatizam a segurança no emprego e o salário.

"Os jovens estão o tempo todo em seus telefones celulares"

O tempo gasto colado nas telinhas também é um fenômeno intergeracional. De acordo com um estudo recente da Vertigo Research para o jornal Le Figaro, os franceses passam 60% de seu tempo livre em suas telas, todas as idades combinadas, e as diferenças entre as gerações não são significativas. É verdade que os mais jovens passam pelo menos três horas e meia por dia na frente de seus celulares, mas os mais velhos passam em média três horas por dia vendo televisão!

Entre os jovens, existem grandes desigualdades no uso do smartphone. Como Nicolas Roux, professor de sociologia na Universidade de Reims-Champagne-Ardenne, nos lembra, ter um telefone ou um computador não significa saber dominar todo o seu potencial. Escrever e-mails corretamente, fazer malabarismos de uma videoconferência para outra, dominar os códigos das redes sociais e pesquisas na Internet são variáveis que mudam muito de um jovem para outro.

Sem mencionar as diferenças drásticas entre países em desenvolvimento e países ricos: os jovens do mundo inteiro não têm o mesmo acesso aos smartphones, dependendo de onde nascem. "Na Tanzânia, por exemplo, apenas 30% dos jovens entre 18 e 35 anos dizem utilizar a Internet e/ou possuir um smartphone, em comparação com 100% em algumas economias avançadas", diz o relatório Global Employment Trends for Youth da Organização Internacional do Trabalho, publicado em 2020.

"Os jovens não são cultos"

O último clichê desta lista não exaustiva é a relação dos jovens com a cultura: eles seriam menos interessados por atividades culturais. No entanto, todos os estudos apontam na direção oposta. Segundo a Injep, em 2019, cada jovem realizou 13 práticas culturais diferentes pelo menos uma vez por ano, e 91% dos jovens até mesmo criam cultura fazendo vídeos, fazendo teatro ou dançando.

Quanto aos livros, após uma queda no interesse pela leitura entre 1973 e 2008, os jovens franceses se estabilizaram e estão lendo tanto quanto há dez anos. 78% dos jovens têm lido pelo menos um livro por ano, desde 2008. Isto é um pouco menos do que a média nacional de 86%, que é aumentada pelas categorias mais antigas da população.

