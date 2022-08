Estado de saúde de Salman Rushdie é estável; seu nome é defendido para Nobel de Literatura

Salman Rushdie assina autógrafos após a coletiva de imprensa de abertura da feira do livro em Frankfurt, Alemanha, em 13 de outubro de 2015.

O estado de saúde de Salman Rushdie é estável. O escritor continua hospitalizado após ser alvo de um ataque com faca na sexta-feira (12), enquanto participava de um festival literário perto de Nova York. A investigação continua e seu agressor compareceu perante um juiz no sábado (13) pela primeira vez. O filósofo francês Bernard-Henri Lévy defende que Rushdie ganhe o Prêmio Nobel de Literatura.

A vida de Salman Rushdie não está mais em perigo. Segundo seu agente, o escritor britânico não está mais respirando por aparelhos. No sábado, ele pôde "conversar e até brincar".

Salman Rushdie sofreu ferimentos graves, inclusive no pescoço, no rosto e no braço.

Seu agressor foi apresentado a um juiz no sábado (13) e depois indiciado por agressão e tentativa de homicídio. O promotor falou de um ataque bem planejado e premeditado. Hadi Matar se declarou inocente antes de ser preso sem possibilidade de fiança.

Um simpatizante dos xiitas iranianos

O autor do ataque, Hadi Matar, nasceu nos Estados Unidos de pais libaneses. Segundo alguns meios de comunicação americanos, ele não escondeu sua simpatia, nas redes sociais, por grupos xiitas iranianos, mesmo que nenhum vínculo tenha sido estabelecido no momento.

Hadi Matar poderia ter sido inspirado pela fatwa (sentença de morte islâmica) emitida em fevereiro de 1989 pelo aiatolá Khomeini contra Salman Rushdie, um ano após a publicação do livro "Versos Satânicos". O autor do atentado deve ser condenado a várias décadas de prisão.

Sucesso de vendas

O ataque causou ondas de choque, especialmente nos países ocidentais (foi saudado por extremistas no Irã e no Paquistão): o presidente dos EUA, Joe Biden, condenou "um ataque brutal" e prestou homenagem a Rushdie por sua "recusa de ser intimidado e silenciado".

O ataque também renovou o interesse público no trabalho do autor, incluindo seu romance de 1988, "Versos Satânicos".

Na tarde de sábado, três edições do livro superaram o Barômetro de Vendas de Livros da Amazon, que acompanha os livros com o crescimento de vendas mais rápido nas últimas 24 horas. O primeiro best-seller do escritor, "Midnight's Children", ficou em quarto lugar.

Nobel de Literatura?

O escritor Salman Rushdie deve obter o Prêmio Nobel de Literatura, que será entregue em outubro, defende o filósofo francês Bernard-Henri Lévy no Journal du Dimanche.

Henri Lévy disse não conseguir imaginar nenhum outro escritor que mereça mais do que Rushdie. "A campanha começa agora", escreveu, neste domingo (14), sobre o escritor britânico naturalizado americano.

Segundo as regras do Prêmio Nobel de Literatura, a recompensa suprema para um escritor, a lista de cinco finalistas já está decidida desde maio e o júri está lendo todos os seus trabalhos.

Esta lista é confidencial e, portanto, não é possível saber se Salman Rushdie, muitas vezes abordado para o Nobel, está incluído. O anúncio do vencedor acontecerá no início de outubro em Estocolmo.

(Com AFP e Loubna Anaki, correspondente da RFI em Nova York)

