Irã nega participação em ataque contra Salman Rushdie

Salman Rushdie se recupera em Nova York. Irã nega participação no ataque contra o escritor. AFP

Texto por: RFI 2 min

O Irã negou categoricamente nesta segunda-feira (15) qualquer vínculo com o agressor que esfaqueou o escritor britânico Salman Rushdie, na sexta-feira (12), nos Estados Unidos. O autor do livro "Versos Satânicos", recebeu uma sentença de morte islâmica, uma fatwa, do aiatolá Ruhollah Khomeini em 1989.