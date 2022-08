Norte-americanas lideram ranking de Xangai; USP é a melhor universidade da América Latina

O campus da Universidade de Harvard em Cambridge, Massachusetts. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Texto por: RFI 3 min

Pelo vigésimo ano consecutivo, Harvard ocupa o primeiro lugar no Ranking de Xangai, divulgado nesta segunda-feira (15), que classifica as mil melhores universidades do mundo. Assim como em 2021, os estabelecimentos de ensino superior anglo-saxões estão nas dez primeiras colocações. As universidades americanas lideram a lista.