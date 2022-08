Onda de calor na China leva à suspensão de atividades industriais

A província chinesa de Sichuan, centro de produção de lítio, racionará o fornecimento de energia elétrica às suas fábricas diante de uma onda de calor que provocou um forte aumento da demanda e está secando os reservatórios de água, informou a imprensa estatal. Algumas fábricas suspenderam completamente a produção.

As temperaturas nesta província de quase 84 milhões de habitantes oscilam entre 40° e 42°C desde a semana passada, de acordo com a agência meteorológica chinesa, o que aumenta a demanda por ar condicionado.

Quase 80% da energia gerada na região depende de represas hidrelétricas, mas os rios da área secaram durante o verão, informou o Ministério de Recursos Hídricos.

A província, localizada no sudoeste da China, é responsável por metade da produção nacional de lítio, usado em baterias para veículos elétricos, e suas usinas hidrelétricas fornecem energia para zonas industriais na costa leste do país.

Prioridade para as residências

Mas o governo local decidiu priorizar o fornecimento de energia para as residências e ordenou que as indústrias de 19 das 21 cidades suspendam a produção até o próximo sábado (20).

Diversas empresas, incluindo a produtora de alumínio Henan Zhongfu Industrial e a produtora de fertilizantes Sichuan Meifeng Chemical Industry, anunciaram a suspensão de suas atividades.

Uma fábrica operada na província pela gigante taiwanesa Foxconn, fornecedora de material para a Apple, também suspendeu a produção, informou a agência de notícias de Taiwan CNA.

Algumas empresas podem operar com capacidade limitada, dependendo de suas necessidades de produção.

"Fontes calculam que pelo menos 1,2 mil toneladas de produção de lítio serão afetadas pelas perturbações nas operações nestes cinco dias", declarou à AFP Susan Zou, analista da Rystad Energy.

Recordes de temperaturas

O verão de calor extremo na China provocou recordes de temperatura em diversas cidades. O Observatório Nacional emitiu um alerta vermelho para temperaturas elevadas nesta segunda-feira (15), quando os termômetros superaram 40°C em muitas áreas do país.

Províncias do leste como Zhejiang, Jiangsu e Anhui, que dependem da energia elétrica gerada no oeste do país, também anunciaram restrições energéticas para os clientes industriais.

Os cientistas apontam que os episódios meteorológicos extremos se tornaram mais frequentes devido às mudanças climáticas e que sua intensidade aumentará no futuro devido ao aquecimento global.

(Com informações da AFP)

