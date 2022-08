Analista minimiza risco de conflito depois de Estônia começar a remover monumentos da era soviética

Em junho passado, a reportagem da RFI acompanhou a mobilização de moradores de Narva que defendiam a permanência do "Tank", monumento soviético removido para um museu por ordem do governo estoniano.

Policiais e militares da Estônia removeram na terça-feira (16) em Narva, cidade na fronteira com a Rússia, um antigo tanque de guerra soviético transformado em monumento em homenagem ao Exército Vermelho, apesar dos protestos de uma minoria de estonianos que fala russo e ainda cultiva um certo saudosismo pela ex-URSS. A professora universitária Kristina Kallas, entrevistada pela RFI, não teme distúrbios, apesar da reação de protesto de Moscou.

Publicidade Leia mais

Com informações de Marc Etcheverry, da RFI

A primeira-ministra estoniana, Kaja Kallas, na vanguarda do apoio à Ucrânia desde a invasão russa em 24 de fevereiro, informou ontem pelo Twitter que seu governo decidiu remover todos os monumentos construídos no país durante a era soviética. O pequeno país báltico, de 1,3 milhão de habitantes, integra a União Europeia e a Otan desde 2004.

A dirigente de 45 anos está determinada a apagar da memória nacional as referências à ex-URSS, apesar das provocações de alguns membros da minoria da população que fala russo e simpatiza com as decisões do Kremlin no conflito ucraniano.

A Estônia nunca perdeu o medo da vizinha Rússia. Por isso, em fevereiro, participou sem hesitação dos exercícios militares realizados pela Aliança Atlântica nas proximidades da fronteira com o gigante russo. Kallas tem criticado os parceiros europeus que, na opinião dela, condenam a agressão russa à Ucrânia de forma muito branda.

Muito ativas nas decisões internacionais, apesar das tensões na Europa, as autoridades de Tallinn escolheram este momento para se livrar da incômoda herança soviética, removendo os diversos monumentos erguidos para glorificar o Exército Vermelho. Os cidadãos apegados aos feitos da ex-URSS representam cerca de 24% da população, mas terão de aceitar a remoção.

Tensões em Narva

Há vários meses, o conflito na Ucrânia mudou a atmosfera em Narva, terceira maior cidade da Estônia. Em 7 junho, a reportagem da RFI flagrou um cidadão que visitava o monumento do tanque T-34, que agora será transferido para o Museu da Guerra. Na época, ele disse: "Você vai ver, no outono, a operação especial estará aqui”. O presidente russo, Vladimir Putin, nunca pronunciou o termo “guerra” para falar da invasão à Ucrânia, que ele define como uma “operação especial”.

O antigo tanque soviético ficava a meio caminho do centro de Narva e do distrito de Narva-Jõesuu, a praia da cidade, 15 quilômetros mais ao norte, no mar Báltico. A prefeita Katri Raik chegou a se posicionar contra a remoção, mas foi voto vencido. No local, a vala comum das vítimas de guerra receberá uma "lápide neutra", informou o governo.

A primeira-ministra da Estônia alegou que os "símbolos da repressão e ocupação soviética se tornaram uma fonte de crescente tensão social no país. “Nestes tempos, devemos reduzir os riscos à ordem pública a um mínimo", acrescentou ela. "Não vamos dar à Rússia a oportunidade de usar o passado para perturbar a paz", disse Kallas. Em Narva, mais de 90% dos habitantes falam russo, e quase um terço têm a nacionalidade russa.

Episódio traumático em 2007

A Estônia tem entre 200 e 400 monumentos da era soviética espalhados pelo país. Nem todas as peças poderão ser acomodadas em museus e o destino de algumas delas ainda não está definido.

Em 2007, um governo que havia sido eleito com folga nas urnas, tentou remover para a periferia da capital um outro monumento em homenagem a soldados soviéticos mortos, a estátua chamada “soldado de bronze”. A peça ficava no centro de Tallinn, mas a decisão gerou duas noites de enfrentamentos entre estonianos revoltados com a decisão e a polícia. Uma pessoa morreu, outras 150 ficaram feridas e várias lojas foram depredadas durante os distúrbios.

No dia seguinte à mudança da estátua de local, vários órgãos da administração sofreram um amplo ataque cibernético atribuído à Rússia.

Rússia fala em "escândalo"

A transferência do tanque de Narva para o Museu da Guerra foi considerada “um escândalo” por Moscou. A polêmica se encaixa perfeitamente na retórica "antinazista" que tem sido trabalhada desde o início da guerra na Ucrânia por Vladimir Putin. "Eles estão lutando contra a história, e além disso, contra a história comum, e se livrando dos monumentos daqueles que salvaram a Europa do fascismo", denunciou Dmitri Peskov, porta-voz da presidência russa, no início de agosto.

Mas será que Moscou seria capaz de provocar tumultos no leste da Estônia? Na avaliação de Kristina Kallas, uma especialista em questões de integração na Universidade de Tartu, essa hipótese é pouco provável. A especialista acredita que mesmo que uma centena de pessoas mais radicalizadas se mobilizassem para promover tumultos, o resto da população de língua russa não seguiria o exemplo. "Uma coisa é desestabilizar, outra é iniciar uma guerra civil", disse Kallas à RFI.

A minoria de língua russa na Estônia não tem um posicionamento homogêneo e suficientemente forte para iniciar um conflito. "Existe uma diferença de gerações entre os jovens que nasceram ou cresceram após a queda da União Soviética, e seus pais, que viveram aquele período. A grande maioria dos jovens que fala russo reconhece a Estônia como seu único país, enquanto os mais velhos ainda se referem à Rússia como sua 'pátria'", diz a acadêmica.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro