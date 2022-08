Afeganistão tem maior número mensal de mortes de civis em um ano, diz ONU após ataque à mesquita

Pelo menos 21 pessoas morreram e 33 ficaram feridas em um atentado a bomba em uma mesquita lotada de fieis em Cabul, na noite de quarta-feira (17), de acordo com um relatório policial divulgado nesta quinta-feira (18). O número de ataques diminuiu no Afeganistão desde que o Talibã assumiu o poder, há um ano, mas eles não pararam. E, de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), nunca tantos civis morreram em um mês. A maioria do ataques é reivindicada pelo grupo jihadista Estado Islâmico.

Publicidade Leia mais

Com informações da correspondente da RFI em Cabul, Sonia Ghezali

"Explosivos foram colocados dentro da mesquita sunita Sediqia", localizada no noroeste da capital afegã, no momento das orações, informou o porta-voz da polícia de Cabul, Khalid Zadran. A mesquita atingida está localizada no distrito sunita de Khair Khana e também possui uma escola corânica.

"Ele era meu primo, que Deus o perdoe", disse o morador Masiullah à AFP, entrevistado em um cemitério próximo logo depois de enterrar seu familiar vítima do ataque. "Um ano se passou desde o seu casamento, ele tinha 27 anos e seu nome era Fardin... ele era uma boa pessoa", acrescentou. Nenhum grupo reivindicou o ataque até o momento.

A ONG italiana Emergency, que opera em um hospital em Cabul, informou, nesta quinta-feira (18), ter recebido um total de 35 pessoas após a explosão, três das quais morreram. "A maioria dos ferimentos foi causada por estilhaços e queimaduras. Havia nove crianças entre as pessoas que recebemos", disse o diretor da ONG no país, Stefano Sozza, em um comunicado à imprensa.

Hospitais locais contatados pela AFP disseram que não estavam autorizados a fornecer detalhes sobre as vítimas.

Vários ataques mortais ocorreram em agosto em Cabul. A missão da ONU no país "deplorou" o ataque de quarta-feira, "o mais recente de uma série preocupante de ataques a bomba que mataram e feriram mais de 250 pessoas nas últimas semanas, o maior número mensal de baixas civis em um ano," informa a organização.

Nesta manhã, a mesquita, cujas janelas foram quebradas pelo impacto dos explosivos, era vigiada por muitos talibãs armados. Eles também circulavam nas ruas ao redor, proibindo o acesso de jornalistas.

Autoridades do Talibã afirmam regularmente que têm a segurança no país sob controle e muitas vezes negam ou minimizam os incidentes relatados nas mídias sociais. Muitas vezes eles impedem, às vezes de forma violenta, que a mídia local e estrangeira se aproxime de locais atingidos por ataques.

Assembleia talibã em Kandahar

O ataque de quarta-feira ocorre quase uma semana depois que um clérigo talibã e seu irmão foram mortos em um atentado suicida em uma escola corânica em Cabul, reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI). O clérigo Rahimullah Haqqani era conhecido por seus discursos inflamados contra o EI.

Embora os índices de violência tenham registrado queda no Afeganistão desde a tomada do poder pelos talibãs, em agosto do ano passado, o país ainda registra atentados com frequência.

Uma série de ataques a bomba atingiu o Afeganistão no final de abril, durante o mês sagrado do Ramadã, e no final de maio, quando dezenas de pessoas foram mortas. A maioria dos ataques foi reivindicada pelo grupo terrorista EI, que visa principalmente as minorias religiosas afegãs xiitas, sufis e sikhs, mas também os talibãs.

O Talibã afirma que derrotou este grupo extremista, mas analistas afirmam que o EI continua sendo um desafio de segurança para o movimento islamita. Os dois grupos são islamitas sunitas radicais, mas o Talibã e o EI se tornaram grandes rivais, com divergências ideológicas e estratégicas.

Talibã condena o ataque

O líder supremo do Talibã, Hibatullah Akhundzada, cujas aparições são muito raras, condenou os ataques nesta quinta-feira, durante um discurso proferido a uma grande assembleia de cerca de 2.000 líderes religiosos e anciãos, em Kandahar (sul), berço e centro de tomada de decisões do movimento islâmico.

Um porta-voz talibã afirmou em um comunicado que "decisões importantes serão adotadas na conferência". O encontro é realizado para marcar o primeiro aniversário do retorno do Talibã ao poder no Afeganistão, um ano marcado por uma forte regressão nos direitos das mulheres e uma profunda crise humanitária e econômica.

De acordo com um comunicado do grupo, Akhundzada disse que o Talibã está "pronto para lutar mais uma vez" contra os Estados Unidos pelo direito de aplicar sua interpretação estrita da Sharia (lei islâmica).

Ele também enfatizou a necessidade de unidade, pois as tensões surgiram dentro do Talibã nos últimos meses sobre a necessidade de reconhecimento internacional, sem que nenhum país tenha estabelecido laços formais com o governo no poder desde agosto de 2021.

A reabertura das escolas secundárias para meninas, fechadas desde março, também é um grande ponto de discórdia.

(Com informações da RFI e da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro