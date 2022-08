EUA anunciam negociações comerciais com Taiwan e causam indignação de Pequim

Autoridades dos EUA e de Taiwan em reunião em Taipei, durante a visita de uma delegação dos EUA, em 15 de agosto de 2022. © Ministère taïwanais des Affaires étrangères / via Reuters

Texto por: RFI 3 min

Em meio à tensão entre a China e os Estados Unidos sobre o destino de Taiwan, Washington anunciou, na quarta-feira (17), que as negociações formais com Taipei começarão no outono (do hemisfério Norte). O objetivo é fortalecer os laços comerciais e econômicos entre os dois lados. A reação em Pequim não demorou. A China condena esse anúncio e ameaça responder a ele.