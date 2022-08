Jornais franceses destacam o drama de famílias ucranianas separadas pela guerra

A refugiada ucraniana Vira (ao centro) com seus filhos, Platon, de 2 anos, e Miroslava, de 9, em Serrastretta, sul da Itália. Em 8 de julho de 2022 (imagem ilustrativa). AP - Andrew Medichini

Texto por: RFI 2 min

Alheios às notícias do front, eles revelam suas dificuldades para se adaptarem a um novo país, a saudade de casa, a relação controversa com a guerra. Os jornais franceses desta quinta-feira (18) voltam a jogar luz sob a condição humana dos ucranianos à margem do conflito.