ONGs palestinas acusam Israel de tentativa de “silenciar defensores dos direitos humanos”

Militares israelenses realizaram operações de buscas na madrugada desta quinta-feira (18) contra os escritórios de sete organizações da sociedade civil palestina, incluindo seis ONGs de direitos humanos que Israel designou como “organizações terroristas” em outubro de 2021. As ONGs foram fechadas e proibidas de continuar funcionando.

Por Alice Froussard, correspondente da RFI em Ramallah

Essa categorização já havia sido negada pelos interessados ​​e recusada por vários grupos de direitos humanos, especialistas da ONU e estados da União Europeia, "pela falta de informações substanciais recebidas dos israelenses que justificassem tal ação.

Em vídeos divulgados pelas ONGs e também pela mídia local, soldados israelenses confiscaram computadores e encheram um caminhão inteiro com informações e documentos. Outros soldados sentaram-se em silêncio nos escritórios de outra organização.

Na manhã desta quinta-feira, as sete ONGs - al-Haq, Addameer, Bisan Center, Defence for Children, Union of Agricultural Work Committees (UAWC), Union of Palestinian Women's Committees (UPWC) e Health Work Committees - publicaram imagens da busca de seus escritórios, suas portas fechadas e as ordens militares afixadas na entrada: "Qualquer atividade nestes escritórios ameaça a segurança neste setor e a segurança da ordem pública", pode-se ler em hebraico.

ONGs palestinas são fechadas por soldados israelenses BREAKING 🚨 The Israeli occupation forces raided UAWC’s office early this morning 18th of August, as well as the offices of the other #6organizations. They destroyed office equipment, confiscated materials and left a closing order behind. pic.twitter.com/hVaHrRIaKS — Union of Agricultural Work Committees (@UAWC1986) August 18, 2022

Em comunicado, o Exército israelense disse que "soldados e policiais de fronteira realizaram uma operação durante a noite para fechar instituições usadas pela Frente Popular de Libertação da Palestina (FPLP). Os soldados fecharam sete organizações e confiscaram bens pertencentes a essa organização terrorista".

Tentativa de “silenciar os defensores dos direitos humanos”

Mas para as ONGs envolvidas, trata-se de "mais uma tentativa de silenciar os defensores dos direitos humanos", sendo essas organizações cruciais no trabalho de denúncia das violações dos direitos palestinos cometidas por Israel. O primeiro-ministro palestino, Mohammed Shtayyeh, visitou os escritórios da al-Haq na manhã desta quinta-feira para se reunir com os diretores das ONGs afetadas.

Para as ONG, reunidas em uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira no início da tarde, este novo ataque é uma tentativa de intimidação, e uma mensagem clara a todos aqueles que as têm defendido.

"Eles roubaram todos os nossos equipamentos, todos os nossos pertences, nossos documentos, nossos arquivos, até nossa fotocopiadora, nossos computadores e nossas mesas", diz Ubai al Abudeh, do centro de pesquisa de Bisan. Este tipo de ataque é inteiramente parte da repressão israelense contra a comunidade palestina em geral e a auto-organização palestina. O mundo já classificou as designações israelenses como infundadas - porque são infundadas -, então os israelenses se voltaram para a única coisa que sabem fazer: usar sua força bruta contra as organizações da sociedade civil.”

Soldados israelenses recolhem material das ONGs فيديو| مشاهد لمصادرة معدات ومقتنيات مقر اتحاد لجان المرأة الفلسطينية وإغلاقه خلال اقتحام استمر لساعات بمدينة رام الله.



تصوير معتصم سقف الحيط pic.twitter.com/Vi6FF9UxKl — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 18, 2022 Soldados israelenses recolhem material das ONGs

Para Sahar Francis, diretor da ONG Adammeer, que trabalha pelos direitos dos prisioneiros palestinos, essas tentativas de amordaçar a sociedade civil são realizadas com total impunidade: "A reação e as ações que os países europeus tomarão diante disso serão vistas como um teste , particularmente em relação à nossa proteção. Porque não significa nada enviar uma declaração de solidariedade com a sociedade civil e depois permitir que Israel faça o que fez, sem ser responsabilizado e sem ser responsabilizado. E as sete ONGs especificam que todas continuarão fazendo seu trabalho, apesar das ameaças e possíveis prisões.

Um alto funcionário da Autoridade Palestina, Hussein al-Sheikh, também denunciou as medidas israelenses como uma "tentativa de tornar a voz da verdade e da justiça inaudível". No mês passado, nove países europeus, incluindo Alemanha e França, também anunciaram que queriam continuar a “cooperar” com as seis organizações visadas em outubro, por falta de provas contra elas.

