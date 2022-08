Favorita para suceder Boris Johnson, Liz Truss é acusada de atrasar relatório sobre Ruanda

Em plena campanha para a sucessão do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, a candidata conservadora Liz Truss é acusada de atrasar a entrega de um relatório de direitos humanos por causa de suas críticas a Ruanda, para onde os requerentes de asilo do Reino Unido seriam enviados conforme um acordo de migração.

Publicidade Leia mais

Sidonie Gaucher, correspondente da RFI em Londres

A ideia do Reino Unido é colocar alguns requerentes de asilo em um avião, com uma passagem só de ida para Ruanda. Apesar dos debates suscitados, Londres e Kigali já assinaram o acordo.

O plano visa desencorajar as travessias ilegais do Canal da Mancha. Desde o início de 2022, mais de 4,5 mil pessoas chegaram em solo britânico por via marítima, um número que vem aumentando constantemente há dois anos.

Mas o primeiro voo, que deveria levar 37 requerentes de asilo do Reino Unido para Ruanda, foi cancelado devido a contestações legais.

A questão é: Truss tentou ganhar tempo retendo esse relatório? Isso colocaria em causa as práticas de Ruanda, para onde os requerentes de asilo do Reino Unido podem ser enviados, “enquanto seu processo em andamento”.

Um dos problemas é que Ruanda é “acusada, neste relatório, de recrutar refugiados para realizar operações armadas em países vizinhos”. Um processo está em andamento contra as tentativas do governo de manter em segredo outros comentários, que denunciam detenção arbitrária, vigilância estatal, tortura e até assassinato.

Outro problema é que Liz Truss dá seu total apoio a esse acordo de migração, inclusive planeja estendê-lo. Mas ela pediu ao Tribunal Superior que concedesse imunidade de interesse público para não divulgar certas passagens que, em sua opinião, poderiam prejudicar as relações internacionais e a segurança nacional. O relatório em questão devia ter sido entregue antes das férias de verão em Londres.

Faltando apenas duas semanas para a confirmação do nome do próximo primeiro-ministro britânico, a secretária de Relações Exteriores, Liz Truss, é favorita e está 32 pontos à frente de seu concorrente, Rishi Sunak, de acordo com uma pesquisa recente.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro