Furtos, assédio sexual, missões suicidas, tráfico de armas... O site de notícias ucraniano The Kyiv Independent revela em uma investigação aprofundada os abusos cometidos por três homens no comando de uma unidade da legião estrangeira ucraniana - abusos denunciados por legionários, alguns dos quais deixaram a unidade. Um dos comandantes implicados é um ex-mafioso polaco procurado em seu país.

As fortes revelações do The Kyiv Independent são bem fundamentadas: antes de confiar o caso à imprensa, pelo menos uma dúzia de legionários ou ex-legionários alertou seus superiores em diversas ocasiões, sem resposta. Relatórios escritos, entrevistas e vídeos detalham casos de saques a lojas, missões militares inconsistentes, extorsão de dinheiro, assédio sexual de equipe médica, suspeitas de tráfico de equipamentos militares.

Três homens à frente desta unidade da legião estão implicados. Um deles, Sasha Kuchynsky, cujo nome verdadeiro é Piotr Kapuscinski, fazia parte da gangue Pruszkow, um dos mais poderosos grupos do crime organizado da Polônia.

A unidade, colocada sob a direção dos serviços de inteligência, foi criada no momento da invasão, de forma um tanto improvisada e sem as salvaguardas necessárias, analisa um especialista militar francês que acredita que Kiev não pode tolerar desvios de comportamento ou abusos nas fileiras dos seus combatentes, em particular devido ao apoio maciço do Ocidente de que a Ucrânia se beneficia.

Uma investigação está em andamento e a presidência ucraniana foi notificada pelos soldados que denunciam esses abusos, mas sem resultado no momento, explica o The Kyiv Independent.

Traição

No mês passado, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, demitiu o chefe de Inteligência Ivan Bakanov, também seu amigo de infância, em meio a denúncias de traições dentro das fileiras da agência.

