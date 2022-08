China emite alerta de seca e parte da população enfrenta cortes de energia

Moradores de Chengdu caminham por um shopping às escuras. A iluminação foi cortada como medida de racionamento de eletricidade. Em 17 de agosto de 2022. © AFP

Texto por: RFI 2 min

Com os termômetros passando dos 40 graus, rios secos e falta de energia, a China emitiu o seu primeiro alerta nacional de seca este ano. No centro do país, a província de Sichuan teve de tomar medidas drásticas para economizar eletricidade. Fábricas e empresas são as primeiras afetadas e as consequências já podem ser sentidas.